На форуме «Армия-2020», который проводит российское Минобороны, представили военно-полевые рясы для священнослужителей, а также другую церковную атрибутику, сообщает «Подъем».

Среди военно-полевых ряс для священников представлено несколько моделей, некоторые из них выполнены в виде камуфляжа, имеют отстегивающийся подол, имеют молнии и текстильные застежки вместо пуговиц. Также Православная мануфактура представила на форуме «воинские свечи» цвета хаки и другую церковную атрибутику (кресты, кадила, головные уборы священнослужителей и прочее).

На открывшемся сегодня «Армия-2020» представили военно-полевые рясы для священнослужителей, а также «воинские свечи» Минобороны и другую церковную атрибутику. Свечи войсковые восковые! pic.twitter.com/lATF5Tc3Do — Независимый взгляд 💥 (@zgldz) August 24, 2020

«Армия-2020» — шестой международный военно-технический форум, который проводится по распоряжению правительства России (первый состоялся в 2015 году). Организатор форума — Министерство обороны России. В 2020 году мероприятия проходят в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Московской области, а также на полигоне Алабино и на аэродроме в Кубинке.

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