Во время апрельской войны 2016 года президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил в Москву и сказал, что не вернет отвоеванные позиции, однако выразил готовность прекратить военные действия. Об этом в интервью армянской службе «Радио Свобода» заявил Самвел Бабаян, бывший командующий «карабахской армией».

По его словам, Серж Саргсян вел переговоры в Нагорном Карабахе об уступках Азербайджану.

«Что бы Серж Саргсян ни сказал, сегодня у нас под рукой есть документы, вокруг которых они вели переговоры. Очень ясно, четко говорится, что сдаем 5 районов, потом два района, потом один коридор, а урегулирования карабахского конфликта не видно. И вводят войска для этого. Сейчас я задаю вопрос: уступка ли это или нет, это предательство или нет?

Если интересно опубликовать те секретные документы, которые у нас сегодня есть, какие переговоры велись, мы готовы опубликовать и это, но это вред нашим национальным интересам, поэтому не говорим об этом. Если кто-то хочет ближе ознакомиться, у меня есть под рукой, может явиться в «Совет безопасности» (здесь и далее кавычки наши – Minval.az), мы ознакомим их с тем, что они вели переговоры, к какому документу были готовы, где должны были подписать, и почему изменили «конституцию НКР», продлили «жизнь» «президента» «НКР» на три года», — заявил Бабаян.

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