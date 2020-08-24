Российский политик Алексей Навальный выживет после отравления, но не сможет заниматься общественной деятельностью несколько месяцев, заявил в интервью изданию Bild Яка Бизил, основатель фонда Cinema For Peace, который организовал транспортировку Навального в берлинскую больницу.

«Я предполагаю, что он выживет, это моя интерпретация событий последних двух-трех дней», – сказал Бизиль, подчеркнув при этом, что он не является медиком и для полной ясности картины необходимо дождаться оценки немецких врачей.

По его словам, немецкие врачи подтвердили, что Навального отравили ядом.

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