В сети изучили экипировку сына президента Беларуси Александра Лукашенко Николая, в которой он был запечатлен во время полета на вертолете Ми-8 с отцом. Об этом пишет Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Как отмечает канал, на 15-летнем сыне белорусского лидера можно заметить, в частности, шлем «Спартанец» от российской компании 5.45 Design. Также юноша одет в так называемый плитник — разгрузочный бронежилет с отделениями для трех магазинов к автомату Калашникова. Модель жилета не уточняется.

Видео с Лукашенко и его сыном было опубликовано в воскресенье, 23 августа. На кадрах видно, как президент осматривает ситуацию вокруг своей резиденции с вертолета. В это же время на заднем плане Николай пытается поправить военное снаряжение, а затем выходит из кадра.

Minval.az