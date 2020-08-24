Заместитель исполнительного секретаря партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Сиявуш Новрузов обратился к председателю партии, президенту Ильхаму Алиеву с просьбой освободить его от занимаемой в партии должности.

Новрузов, напомним, вместе с супругой — омбудсменом Сабиной Алиевой в воскресенье за нарушение требований особого карантинного режима были оштрафованы на 400 манатов. Правящая партия объявила в субботу выговор Новрузову.

Они принимали участие на скандальной свадьбе внучки президента Национальной академии наук Азербайджана Рамиза Мехтиева.

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18 августа в загородном доме в поселке Новханы состоялась свадьба внучки экс-главы Администрации президента Рамиза Мехтиева. Спустя несколько дней в соцсетях появилось видео этой свадьбы. Видео, на котором запечатлены чиновники, депутаты, вызвало широкий резонанс среди общественности.

Решением Апшеронского районного суда зять экс-главы Администрации президента Рамиза Мехтиева Ильхам Алиев и его сват Ровшан Мустафаев арестованы в административном порядке сроком на 15 суток.

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