Заместитель исполнительного секретаря партии «Ени Азербайджан» Сиявуш Новрузов прокомментировал свое участие на скандальной свадьбе внучки экс-главы Администрации президента Рамиза Мехтиева в карантин.

«В нашей стране действует особый карантинный режим, предусматривающий множество ограничений в целях обеспечения охраны здоровья и безопасности населения. Несмотря на то, что оперативный штаб при Кабинете министров принял решение о применении смягчающих мер с учетом положительной динамики случаев заражения и выздоровления, запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе свадебных и траурных церемоний, все еще остается в силе. В таком случае долг каждого гражданина — строго соблюдать установленные правила», — написал он в своем «Фейсбуке».

Новрузов с сожалением отметил, что на днях он вместе c членами своей семьи, приняв участие на свадьбе сына зятя президента Национальной Академии Наук Азербайджана Рамиза Мехтиева экс-депутата Ильхама Алиева, допустил нарушение правил карантинного режима.

«По этой причине партия Ени Азербайджан объявил мне выговор и нам был наложен штраф в размере 400 манатов в соответствии с 211-й статьей (нарушение правил противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях

Я без колебаний принял приглашение Рамиза Мехтиева, который во время телефонного разговора сослался на уважаемого президента Ильхама Алиева, и принял участие с семьей в этой церемонии. Потому что я всегда преданно служил господину президенту, достойному преемнику нашего общенационального лидера, и готов на этом пути к любой борьбе, даже к смерти.

Только через день стало известно, что, пригласив нас на свадьбу, Рамиз Мехтиев неверно проинформировал нас, сообщив, что он получил от господина президента разрешение на проведение церемонии.

Даже его слова на церемонии о том, что «господин президент позвонил утром и передал свои поздравления и добрые пожелания», не отражают действительности. То есть, господин президент не был осведомлен об этом свадебном церемонии и нас обманули», — отметил он.

С.Новрузов отметил, что в течение многих лет деятельности отношения с Рамизом Мехтиевым были достаточно холодными.

«На протяжении всей моей деятельности развитие карьеры связано исключительно с именем общенационального лидера Гейдара Алиева и его достойного преемника, уважаемого господина президента Ильхама Алиева. А Рамиз Мехтиев не играл никакой роли в моей политической деятельности и карьере, в некоторых вопросах он даже создавал мне препоны», — резюмировал он.

Minval.az