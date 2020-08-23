Чем выше ваша должность, тем труднее понять, что же на самом деле происходит на низших ступенях корпоративной пирамиды. Плохие новости — если вам вообще о них сообщат — вам подают только в выгодном свете. Как услышать правду о том, что происходит во всех подразделениях вашей организации? Чтобы оставаться в контакте с реальностью и быть хорошим руководителем, нужно задать три простых вопроса, объясняет на страницах издания Harvard Business Review Дуглас Уилсон, гендиректор компании Next Solutions, специалист по инновациям и стратегии.

Выйдите из своего кабинета и спросите: «Чем я могу вам помочь?» Даг Конант в свою бытность генеральным директором Campbell Soup Company знал, что если он хочет изменить культуру компании в лучшую сторону, он должен задать простой вопрос: «Чем я могу вам помочь?» Конант постоянно спрашивал об этом своих сотрудников, поставщиков и клиентов и требовал, чтобы каждый из его менеджеров делал то же самое. Конант понимал: если лидер хочет, чтобы персонал и покупатели интересовались насущными проблемами компании, ему следует демонстрировать, что его заботят их проблемы.

Благодаря только этому вопросу люди знали, что Конанту не все равно, у него высокие ожидания и он действительно хочет решать проблемы, предоставлять дополнительные ресурсы и бороться с барьерами. Имея под рукой тысячи контактов, Конант мог оставаться на связи, выстраивать доверительные отношения, мотивировать и доносить до всех членов коллектива идею изменений в Campbell Soup. Он сумел остановить падение стоимости акций, повысить вовлеченность персонала и улучшить финансовые результаты организации.

Выйдите на передовую линию вашего бизнеса и спросите: «А почему мы делаем это именно так?» Марк Маккензи, гендиректор Senior Care Centers, большой компании, предоставляющей квалифицированный уход за больными в Техасе, часто спрашивает: «А почему мы делаем это именно так?» Он задает этот вопрос не для того, чтобы критиковать. Он знает, что по мере роста компании, а она растет очень быстро, ей понадобятся новые системы и структуры, и все это надо выстроить так, чтобы продолжать предоставлять пациентам уход наивысшего качества. Маккензи создает культуру, в которой задают вопрос «почему?» и дают каждому возможность быть услышанным, видеть изменения и трезво оценивать прогресс.

Задайте вопрос на самой отдаленной от вас периферии: «Насколько нам удается жить в согласии с нашими корпоративными ценностями?» Стэнли Бергман, гендиректор компании Henry Schein, поставщика медицинского оборудования с оборотом $10 млрд, посещает каждый офис компании во всех уголках мира хотя бы раз в год. Он встречается с руководителями национальных подразделений и командами, отвечающими за разные продукты. Да, он определяет финансовые рамки и цели бюджета для каждой страны и каждой продуктовой линейки, но, по его словам, главная причина встреч — это контакт с людьми.

В любом филиале или отделе, который он посещает, Стэнли и его топ-менеджеры обязательно проводят встречи с персоналом и не упускают никого. Он задает сотрудникам вопросы о ценностях и о том, как эти ценности проявляются. Сотрудника отдела продаж он может спросить: «Верна ли компания своим идеалам и помогает ли это вам?» Он хочет услышать правду. Стэнли Бергман создал себе репутацию человека, который прислушивается к мнению других людей — и принимает меры, основываясь на услышанном. Он постоянно рассказывает о том, что делает и планирует реализовать Henry Schein. Он неутомимо отстаивает мнение, что каждый человек вносит ценный вклад в дело компании. Его послание сотрудникам звучит просто: «Я хочу быть уверен, что вы получаете все необходимое для хорошей работы и что мы всегда относимся к вам с уважением».

Каждый из этих трех вопросов приближает вас к реальности, создает доверительные отношения и вдохновляет на хорошую работу. Всякий раз, когда вы задаете их, вы также подаете пример другим. Чтобы получить бесценную возможность обратной связи о вашей работе как руководителя, нужно задавать правильные вопросы и слушать, что хотят сказать вам ваши клиенты, сотрудники, поставщики и инвесторы. Делайте это регулярно, и остальные последуют за вами, а результаты не заставят себя долго ждать.

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