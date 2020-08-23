Около 05:45 23 августа диверсионно-разведывательная группа вооруженных сил Армении предприняла попытку совершения провокации в направлении Геранбойского района фронта.

В результате решительных действий подразделений Азербайджанской Армии, дислоцированных на этом направлении, противник, понеся потери, был вынужден отступить, сообщает МО АР.

Во время боя командир армянской диверсионной группы, по данным первичного допроса, старший лейтенант Гургин Альберян был взят в плен.

Азербайджанская сторона еще раз заявляет, что всю ответственность за обострение ситуации на фронте несет военно-политическое руководство Армении.

Minval.az