На «Армейских играх 2020» в России предотвращена провокация Армении против Азербайджана.

На выставке, организованной в Доме дружбы в рамках игр «Танковый биатлон», проводимых на полигоне Алабино, Армения попыталась представить на своем стенде древние азербайджанские музыкальные инструменты саз и тар как армянские музыкальные инструменты, информирует АПА.

В результате мер, принятых Министерством обороны Азербайджана, армянской стороне пришлось удалить со своего стенда азербайджанские музыкальные инструменты.

Кроме того, на стенде Армении демонстрируется фото фашиста Гарегина Нжде.

Minval.az