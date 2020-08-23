Администрация Трампа заявила на этой неделе о продаже вооружений на 32 млрд. долларов союзникам и партнерам в июле, США готовы и далее поддерживать своих союзников в повышении их обороноспособности, пишет «Туран».

«Мы готовы работать вместе с нашими международными партнерами по вопросам безопасности», — заявил помощник госсекретаря Кларк Купер в пятницу в Вашингтоне.

Июль стал «вторым по прибыльности месяцем в оборонной торговле за всю историю», отметил Купер. Приоритетом продажи вооружений партнерам в 2020 году стала авиация и военно-морская сфера.

На вопрос, планирует ли Вашингтон продавать вооружения на Южном Кавказе с учетом недавней эскалация между Азербайджаном и Арменией, Купер дал понять, что Вашингтону есть что предложить, что посольства США за рубежом «изучают готовность принимающей страны». Обсуждения на эту тему ведутся с партнерами и в Вашингтоне тоже, сказал он.

Купер дал понять, что речь идет не только о вооружениях, но и кибербезопасности. Прежде всего, для защиты от влияния России и Китая.

«Есть множество доступных вещей, которые мы можем предоставить стране в дополнение к тому, что они делают в интересах своей национальной безопасности», — добавил он, отказавшись детализировать вопрос.

Minval.az