Заявления Александра Лукашенко о том, что НАТО передвигает войска у границы с Беларусью, безосновательны. Об этом заявила пресс-секретарь альянса Оана Лунгеску.

«Как мы уже ранее дали понять, НАТО не представляет никакой угрозы для Беларуси или какой-либо другой страны», — сказала Лунгеску на пресс-конференции в Брюсселе, передает агентство AFP.

Польское правительство назвало заявления Лукашенко «пропагандой», а президент Литвы Гитанас Науседа — «полностью безосновательными заявлениями о воображаемых внешних угрозах».

Minval.az