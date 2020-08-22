Президент Беларуси Александр Лукашенко дал поручение силовым структурам выявить зачинщиков беспорядков в стране и в течение двух суток стабилизировать ситуацию в республике, сообщает ТАСС.

«Я только что сказал: суббота, воскресенье — на раздумье. С понедельника пусть не обижаются. Власть должна быть властью», — заявил глава государства в ходе выступления в Гродно на митинге своих сторонников.

По словам Лукашенко, у властей имеются полные списки всех «подстрекателей и провокаторов».

Он также с сожалением отметил, что для обеспечения порядка в стране солдаты вынуждены находится на улицах городов вместо того, чтобы защищать границы республики.

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