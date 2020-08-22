Президент Белвруси Александр Лукашенко объяснил телеканалу RT, почему решил сделать паузу до выступления на митинге в Гродно.

«Честно скажу: я знал, что так будет. Я боялся столкновений в тот острый период, и они к этому готовились: «если выйдут лукашенковцы — будем мочить». Поэтому мы делали паузу, ну, может, перебрали», — сказал он.

⚡️Эксклюзив RT Лукашенко — нашему корреспонденту Косте Придыбайло: «Должен сказать спасибо Путину, моему другу, который тоже говорит: «Слушай, что ты молчишь?» Я говорю: «Скоро услышишь». Ну вот вы услышали». pic.twitter.com/CxFeHtYYNx — RT на русском (@RT_russian) August 22, 2020

При этом Лукашенко рассказал, что его российский коллега Владимир Путин спрашивал его, почему он так долго не выходит к гражданам своей страны.

«Должен сказать, что спасибо Путину, моему другу, который тоже говорит: «Слушай, что ты молчишь?», я говорю: «Скоро услышишь», — отметил он. Массовые протесты начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко (по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов). Оппозиция считает, что народ выбрал Светлану Тихановскую. В первые дни акции подавлялись силовиками, против протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем митинги разгонять перестали. По официальным данным, в первые дни задержали почти семь тысяч человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, в том числе более 120 силовиков.Как заявили в милиции, три человека погибли. Лукашенко выразил уверенность, что за протестами в республике стоят Соединенные Штаты, а европейские страны «подыгрывают» и делают так, «как сказано». Он добавил, что Запад стремится настроить Беларуси «против России».

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