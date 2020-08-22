Президент Белвруси Александр Лукашенко объяснил телеканалу RT, почему решил сделать паузу до выступления на митинге в Гродно.
«Честно скажу: я знал, что так будет. Я боялся столкновений в тот острый период, и они к этому готовились: «если выйдут лукашенковцы — будем мочить». Поэтому мы делали паузу, ну, может, перебрали», — сказал он.
При этом Лукашенко рассказал, что его российский коллега Владимир Путин спрашивал его, почему он так долго не выходит к гражданам своей страны.
«Должен сказать, что спасибо Путину, моему другу, который тоже говорит: «Слушай, что ты молчишь?», я говорю: «Скоро услышишь», — отметил он.
Массовые протесты начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко (по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов). Оппозиция считает, что народ выбрал Светлану Тихановскую.
В первые дни акции подавлялись силовиками, против протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем митинги разгонять перестали.
По официальным данным, в первые дни задержали почти семь тысяч человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, в том числе более 120 силовиков.Как заявили в милиции, три человека погибли.
Лукашенко выразил уверенность, что за протестами в республике стоят Соединенные Штаты, а европейские страны «подыгрывают» и делают так, «как сказано». Он добавил, что Запад стремится настроить Беларуси «против России».
Minval.az