Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о планах неких сил «броситься на Россию», сообщается в Telegram-канале RT на русском.

Отвечая на вопрос корреспондента RT о диалоге между Москвой и Минском, Лукашенко начал говорить об угрозах. «Скажу главное. Кто-то в России, я часто это вижу в СМИ, говорит: «Ах, в Беларуси, ах, в Беларуси». Не в Беларуси! Это у вас, вот здесь, на западной границе. Давят, травят. И мы с [президентом России Владимиром] Путиным здесь сошлись во мнении: нас травят здесь, чтобы броситься потом на Россию», — заключил он.

Minval.az