Больше половины опубликованных фотографий митингующих, пострадавших во время разгона протестных акций, являются постановочными, убежден президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом он заявил на митинге в свою поддержку, трансляцию вел RT.

По словам главы государства, постановочными являются 60% снимков протестующих, пострадавших от действий сотрудников правоохранительных органов.

Minval.az