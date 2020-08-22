По словам главы государства, постановочными являются 60% снимков протестующих, пострадавших от действий сотрудников правоохранительных органов.
Дата: 2020/08/22 16:57
Раздел: Бывший СССР
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