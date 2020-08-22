В анализах политика Алексея Навального не было обнаружено ядов, но в моче были обнаружены кофеин и алкоголь. Об этом сообщает Минздрав Омской области на своей странице во «ВКонтакте».

Как отметили в Минздраве, так как одной из версий состояния Навального было отравление неопознанным токсином, у него сразу же были взяты анализы.

«Уже сегодня можно сказать точно, что оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены. В моче обнаружен алкоголь и кофеин», — отметили в Минздраве.

Ведомство не указало степень содержания алкоголя и кофеина в моче, добавив, что более детальная выписка предоставлена сопровождающим Навального.

20 августа Mash и несколько анонимных телеграм-каналов написали, что накануне госпитализации Навальный якобы употреблял алкоголь. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш эту информацию отвергла и обвинила каналы в том, что они «отрабатывают новый темник».

Baza со ссылкой на источники в тот же день писала, что в моче Навального обнаружены следы алкоголя, однако его количество «ничтожно мало и не является определяющим».

Minval.az