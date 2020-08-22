В Армении умер солдат.
Согласно сообщению Sputnik.ru, инцидент произошел в одной из воинских частей в Армении.
Хачик Багдасарян (2001 г.р.) потерял сознание и был госпитализирован, но спасти его не удалось.
В Армении умер солдат.
Согласно сообщению Sputnik.ru, инцидент произошел в одной из воинских частей в Армении.
Хачик Багдасарян (2001 г.р.) потерял сознание и был госпитализирован, но спасти его не удалось.
Дата: 2020/08/22 15:42
Раздел: Бывший СССР
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