В Москве издана монография «Государственная политика героизации нацизма в Армении: политико-правовой и историко-философский анализ», автором которой является российский историк и правовед Олег Кузнецов.

«Монография издана на русском и английском языках», — сказал Кузнецов агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, монография посвящена многофакторной оценке государственной политики героизации нацизма, проводящейся в самых разных формах в Армении.

Армения с начала XXI века, когда данная политико-правовая проблема рассматривается с исторической, юридической и политологической точек зрения. «На основании ранее опубликованных и вновь выявленных в архивах России и Азербайджана исторических документов акцентуация темы сделана на действиях властей Армении по героизации личности нацистского преступника Нжде (Гарегина Тер-Арутюняна) и его теории цехакрона, имеющей нацистское и расистское содержание, а также личности и деятельности террориста и нацистского преступника Дро (Драстамата Канаяна)», — сказал Кузнецов.

Он добавил, что это не первая его монография, посвященная преступным деяниям Нжде. «Я собираюсь продолжать работу в этом направлении, пока не добьюсь восстановления справедливости и осуждения деятельности Нжде в России и Армении, сноса памятника этому нацистскому приспешнику в центре Еревана», — сказал Кузнецов.

Историк отметил, что помимо этого в книге подвергнута критике позиция МИД России, отказавшегося открыто признать практику мемориализации личности и интеллектуального наследия Нжде и Дро в Армении действиями официальных властей по героизации нацизма в этой стране.

«Издание рассчитано на профессиональных политиков, дипломатов, сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, историков, юристов, политологов, педагогов высшей школы, аспирантов и студентов высших учебных заведений, а также на самый широкий круг читателей, интересующихся современной политической жизнью региона Южного Кавказа», — сказал Кузнецов.

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