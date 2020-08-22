Стратегия президента России Владимира Путина постоянно увеличивать золотые запасы страны оказалась наиболее правильной на фоне пандемии коронавируса и экономического кризиса. Об этом заявил ответственный редактор экономического отдела одной из ведущих газет Германии Die Welt Хольгер Цшепиц, сообщает Deutsche Welle.

Он признал, что его прошлогодняя статья «Фатальная жажда золота Владимира Путина», где говорилось о ловушке золотых резервов для России, оказалась ошибочной. Изменить мнение обозревателя заставил рекордный рост стоимости золота до уровня выше двух тысяч долларов за унцию.

«Путин хотел снизить зависимость российских резервов от американского доллара и с помощью золота мастерски справился с этой геополитической задачей», — заметил Цшепиц. По его словам, в этой сфере президент России действует достаточно умно, однако экономика страны по-прежнему буксует, а население продолжает жить плохо.

По состоянию на 13 августа международные резервы России выросли до 600 миллиардов долларов, что выше исторического рекорда 2008 года. Эксперт похвалил Москву за такие действия, отметив, что скупка золота продолжалась даже тогда, когда цены на нефть и газ находились на минимальном уровне за многие годы.

Однако немецкий публицист и издатель Вольфрам Ваймер высказал предположение, что увеличение резервов не было целью Путина — в первую очередь он стремился сократить использование доллара. В своей колонке на портале телеканала n-tv Ваймер назвал Путина «человеком недели» за его золотовалютную политику.

Между тем Цшепиц полагает, что даже рекордно высокие цены не заставят руководство России продавать золото и вкладывать деньги в экономику. В первую очередь Путину важно повысить вес страны на международной арене, а то, что продажа таких объемов золота может столкнуться с трудностями, его не смущает.

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