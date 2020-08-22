Бывший депутат Ильхам Алиев и его сват Ровшан Мустафаев доставлены в Апшеронский районный суд в связи с проведением пышной свадьбы, несмотря на действующий в стране карантинный режим.

Они подозреваются в совершении проступка, предусмотренного статьей 211 (нарушение противоэпидемического режима, режимов санитарной гигиены и карантина) Кодекса об административных проступках Азербайджана.

Решением Абшеронского районного суда Алиев будет оштрафован в размере, предусмотренном упомянутой статьей.

18 августа в загородном доме в поселке Новханы состоялась свадьба внучки экс-главы Администрации президента, президента Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Рамиза Мехтиева. Спустя несколько дней в соцсетях появилось видео этой свадьбы.

Видео, на котором запечатлены некоторые чиновники, депутаты, вызвало широкий резонанс среди общественности.

И.Алиев является зятем Рамиза Мехтиева.

Minval.az