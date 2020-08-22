Самолет с немецкими врачами, прибывший в Омск из Германии, вылетел в Берлин с Алексеем Навальным на борту. Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

«Самолет с Алексеем вылетел в Берлин. Огромное спасибо всем за поддержку. Борьба за жизнь и здоровье Алексея только начинается, и предстоит пройти еще очень много, но сейчас хотя бы сделан первый шаг», — написала Ярмыш в твиттере.

Медицинский эвакуационный самолет вылетел из аэропорта Омска в 8 утра по местному времени, уточнил руководитель штаба Навального Леонид Волков.

Двумя часами ранее Ярмыш сообщила, что Навального погрузили в реанимобиль и повезли в аэропорт.

Алексей Навальный с 20 августа находился в реанимации в омской больнице: ему стало плохо во время рейса Томск — Москва, и лайнер экстренно посадили в Омске. Политик в коме. Его диагноз неизвестен.

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