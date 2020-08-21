Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об угрозе внешнего вторжения с западной границы с целью «отсечь» Гродненскую область.

«Потому что они поставили цель прежде всего эту территорию отсечь — гродненскую. Уже польские флаги вывесили недавно», — заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

«Сейчас Отечество в опасности. Мы не можем шутить. Тем более, это не слабые войска — НАТО. Поэтому я предупредил президента России о ситуации, которая складывается в Беларуси. У нас полное взаимопонимание, у нас есть договор соответствующий в рамках ОДКБ и Союзного государства», — сказал президент.

При этом он подчеркнул, что «это не только белорусские проблемы, как говорят некоторые в России». «Белорусская сегодня проблема для России не менее важна, чем для Беларуси. Атакуют Россию, прежде всего. Но хотят смять нас. Не получится! Мы дадим отпор», — подчеркнул он.

По его словам, «в этих условиях вынужден был большое количество военных перебросить на западное направление, особенно в районе Гродно». «Завтра вы увидите. Я туда полечу инспектировать», — сообщил он.

Лукашенко уверен в реальности своих оценок происходящего. «Я тут никого не запугиваю, но это есть на самом деле. Мы вынуждены это учитывать и жестко сопротивляться. Никуда от этого не денешься», — сказал он.

При этом президент заявил: «В то же время я хочу сохранить мир и покой для тех, кто хочет работать. Я не хочу ввергнуть страну, полностью ее перевести на военное положение. Это ненормально. Я хочу, чтобы спокойно жили, как это было всегда. И это моя главная задача — ответить там, стабилизировать здесь обстановку».

Minval.az