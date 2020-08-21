Вор в законе Мераб Джангвеладзе, известный как Сухумский — лидер сухумского воровского клана — остался единственным криминальным авторитетом, который может претендовать на лидерство в преступном мире. Об этом «Ленте.ру» рассказала редактор информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм» Виктория Гефтер.

По мнению Гефтер, Мераба Сухумского можно назвать новым лидером преступного мира, поскольку он единственный, кто равен по влиянию убитому 19 августа главному вору в законе Азербайджана Надиру Салифову (Гули). Редактор «Прайм Крайм» также отметила, что гибель Гули — это результат мафиозных войн и после нее «многие выдохнули с облегчением».

«Думаю, что самой большой неожиданностью [убийство] стало для самого Гули. Многое предрекали ему именно такой финал, но не думали, что развязка наступит так скоро. Гули знал своих врагов, но откуда придет смерть, не узнал. Сам приблизил к себе своего убийцу и его застрелили в затылок», — рассказала Гефтер.

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