Грузия заинтересована в урегулировании отношений с Россией, но на данном этапе не видит возможности для начала обсуждения вопроса о восстановлении дипломатических отношений, заявил в пятницу спецпредставитель главы грузинского правительства по вопросам отношений с РФ Зураб Абашидзе.

Главным препятствием являются вопросы Абхазии и Южной Осетии, сказал грузинский дипломат.

По его словам, если в этом направлении будет прогресс, то, возможно, на каком-то этапе вопрос о возобновлении дипломатических отношений с Россией может вынесен на повестку дня.

«Пока что Россия не выполняет международные обязательства, включая обязательства, взятые в 2008 году», — сказал Абашидзе, комментируя слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о заинтересованности России в «восстановлении и полноценном развитии двусторонних связей» с Грузией.

Абашидзе подчеркнул, что в нынешней ситуации о возобновлении дипломатических отношений между Грузией и РФ не может быть и речи.

Вместе с тем он заявил, что Грузия заинтересована в продолжении диалога в «женевском формате», где обсуждаются самые сложные вопросы грузино-российских отношений, включая вопросы безопасности и гуманитарные вопросы.

Minval.az