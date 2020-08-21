Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил США в подготовке «заварушки» в республике. Об этом сообщает БЕЛТА.

По его словам, Запад решил «подтянуть» Беларусь к себе и создать против России «балто-черноморский коридор», «санитарный кордон», к которому относятся прибалтийские республики и Украина.

«Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так — сделают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно», — заявил Лукашенко.

Minval.az