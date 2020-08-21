Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз не хочет Беларуси судьбы Украины при выходе из политического кризиса. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Макрона, Евросоюз заинтересован в демократическом переходном периоде в Беларуси. Французский лидер также рассказал, что президент России положительно отреагировал на предложение ОБСЕ стать посредником в Беларуси. В то же время глава республики Александр Лукашенко «согласился неохотно».

Макрон по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заверил, что Беларусь самостоятельно должна организовать диалог между властью, оппозицией и гражданским обществом.

«Мы хотели бы, чтобы этот диалог был установлен самими белорусами. Но ЕС готов сопровождать этот диалог, если роль посредника может быть полезной и если этого захотят белорусы, с другими институтами, в том числе ОБСЕ. И включая Россию в диалог»,— добавил он.

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