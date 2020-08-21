В ночь на 21 августа из Германии в Омск вылетит самолет, который сможет доставить Алексея Навального на лечение в клинику Charite в Берлине. Эту информацию «Медузе» подтвердила лечащий врач политика Анастасия Васильева.

Самолет направит организация Cinema for Peace Foundation, которая в 2018 году таким же образом доставила в ту же клинику участника Pussy Riot Петра Верзилова.

«По просьбе Петра Верзилова из Pussy Riot в полночь мы отправим санитарную авиацию с медицинским оборудованием и специалистами, которая сможет доставить Навального в Германию», — заявили в организации.

Разрешат ли транспортировку Навального врачи омской больницы, пока неясно. Анастасия Васильева сказала «Медузе», что утром 21 августа команда Навального поедет в больницу с требованием отпустить его из больницы. Она также уточнила, что в Омск прилетит брат Навального Олег.

Minval.az