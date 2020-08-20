Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова, заявил в суде, что, по словам очевидцев, актер не сидел за рулем своего автомобиля во время смертельного ДТП в Москве. Об этом сообщает «Медуза».

В ходе заседания по делу о ДТП адвокат зачитал с листа показания свидетеля Александра Кобеца, который утверждает, что во время аварии первым подбежал к машине Ефремова. По словам свидетеля, за рулем автомобиля Jeep находился молодой мужчина с темными волосами. Он отметил, что в ответ на предложение помощи услышал нецензурную брань. Всего в автомобиле, по его словам, находились двое человек.

Суд отказался приобщить показания Кобеца и решил допросить его лично. Тот заявил на суде, что долго не хотел становиться свидетелем, опасаясь мести со стороны водителя Jeep. В ходе допроса Кобец сообщил, что до ДТП он вместе с товарищем выпил полтора литра пива.

Кобец сообщил, что за рулем автомобиля сидел мужчина с темными волосами в возрасте 35 лет, на котором в момент происшествия была темная жилетка. «Кажется. я его где-то видел, а, может, просто похож на кого-то», — сказал свидетель.

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