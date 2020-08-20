Прививку от коронавируса пациентам, которые перенесли острые инфекционные и неинфекционные заболевания, можно будет делать через две-четыре недели после выздоровления, следует из инструкции по медицинскому применению вакцины Гам-КОВИД-Вак, с которой ознакомилось РИА Новости.

«Противопоказания: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты; тяжелые аллергические реакции в анамнезе; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний – вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры», — говорится в документе.

С осторожностью следует применять вакцину при хронических заболеваниях печени и почек, выраженных нарушениях функции эндокринной системы (сахарный диабет), тяжелых заболеваний системы кроветворения, эпилепсии, инсультах и других заболеваниях центральной нервной системы, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, первичных и вторичных иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях, заболеваниях легких, астме, а также у пациентов с диабетом и метаболическим синдромом, с аллергическими реакциями и экземой, уточняется в инструкции.

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