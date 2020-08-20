Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за ситуаций с госпитализацией Алексея Навального. Об этом сообщает «Дождь».

«Мы знаем, что он находится в тяжелом состоянии. Врачи сейчас делают все, что необходимо. Привлечены в Омске лучшие врачи и, насколько нам известно, они используют методы телемедицины и проводят консилиумы со специалистами в Москве. Мы, как и любому гражданину страны, желаем ему скорейшего выздоровления», — сказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что в Кремле готовы помочь с транспортировкой Навального за границу на лечение.

«Если обратиться к Кремлю, Минздраву, другому ведомству, конечно, мы будет готовы рассмотреть очень оперативно такие обращение, если они будут. Многие граждане России в эти дни, хотя закрыты границы, выезжают на лечение за границу. И конечно, мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращения, если они будут», — заявил Песков.

Он отметил, что специальные доклады по ситуации с Навальным Путину не нужны. «Нет необходимости в специальных докладах. Много информации СМИ, и в мониторинге [президенту] они содержатся», — заявил представитель президента.

На вопрос о том, что это может быть отравление, Песков ответил, что «все предположения являются предположениями».

«Это должно быть подтверждено лабораторно. И если это было отравление, то чем? Врачи работают по лечению пациента, делают все возможное и необходимое, они открыты в предоставлении детальной информации о том, что происходит. <…> Сначала нужно дождаться окончательных анализов, которые помогут определить, что стало причиной этой ситуации потери сознания. После этого, если есть место отравлению, тогда будет расследование. Это касается любого гражданина Российской Федерации», — заявил Песков.

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