Ученые из Сингапура утверждают, что коронавирус может сохраняться в замороженных продуктах на протяжении не менее трех недель, следует из статьи, опубликованной на ресурсе bioRxiv, публикующем научные материалы.

«Наши лабораторные исследования показали, что SARS-CoV-2 может выдерживать время и температуру, обусловленную условиями транспортировки и хранения при международной торговле продуктами питания. При добавлении SARS-CoV-2 к кусочкам курятины, лосося и свинины снижения уровня инфекционного вируса через 21 день при четырех градусах по Цельсию (стандартное охлаждение) и минус 20 градусах по Цельсию (стандартное замораживание) не наблюдалось», — говорится в исследовании.

«Мы считаем, что зараженные импортные продукты питания могут передавать вирус рабочим… Усилия по предотвращению риска вспышек COVID-19, вызванных зараженными продуктами питания, должны начинаться с источника, то есть с помещений, связанных с пищевой промышленностью. К ним относятся частое мытье рук, чистка поверхностей, соприкасающихся с пищевыми продуктами, материалов и посуды», — отмечается в статье ученых.

Minval.az