Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России помешали Службе безопасности Украины (СБУ) похитить одного из лидеров сепаратистов Донбасса и вывезти его в Украину. Об этом в четверг, 20 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу.

Как рассказали в ФСБ России, похищение одного из боевиков Донбасса готовил сотрудник СБУ по фамилии Байдала. За 200 тысяч долларов он нанял группу бандитов из России. Они заманили потерпевшего в автомобиль и ударили электрошокером, но тот смог вырваться.

В настоящее время семеро похитителей задержаны и помещены под арест.

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