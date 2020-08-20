Основатель Фонда борьбы с коррупциейАлексей Навальный впал в кому после отравления. Об этом в Twitter сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

По ее словам, оппозиционер находится в больнице в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ. «Результатов анализов пока нет», — добавила она.

Навальному стало плохо на борту самолета во время полета из Томска в Москву. Экипаж посадил судно в Омске, блогера госпитализировали прямо на взлетной полосе аэропорта и поместили в токсикореанимацию омской больницы скорой помощи.

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