Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что виновных в развале СССР будет судить трибунал в ближайшие 5–10 лет.

— Я думаю, суд будет над ними над всеми, если они ещё будут живы, в ближайшие пять — десять лет обязательно состоится московский трибунал над всеми саботажниками, всеми разрушителями СССР 91-го года, — привели сообщение политика в РИА Новости.

Он пояснил, что считает виновными в развале Советского Союза первого президента СССР Михаила Горбачёва, министра обороны СССР Дмитрия Язова, начальника 5-го управления КГБ СССР Филиппа Бобкова.

Также, по мнению лидера ЛДПР, к ответственности за развал Советского Союза можно привлечь первого президента Украины Леонида Кравчука.

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