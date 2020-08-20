Основателю российского Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо во время полета в самолете, борт срочно посадили в Омске, оппозиционер госпитализирован без сознания.

Об этом в Twitter написала его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

«Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу», — написала она.

Ярмыш уточнила, что Навальный потерял сознание.

«Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания», — добавила пресс-секретарь.

По ее информации, врачи поместили Навального в реанимацию.

Представитель Навального связала отравление политика с предвыборной кампанией в России. «Я думаю, что это наверняка связано с очередным выборным циклом», — сказала Кира Ярмыш.

Как сообщает издание «Тайга.инфо», Навальный несколько дней провел в регионах Сибири, где «мог собирать материал для нового расследования о депутатах «Единой России». Сначала он посетил Новосибирск, затем переехал в Томск. Глава томского штаба Навального рассказала изданию, что в последний день пребывания Навального в городе ничего необычного она не замечала. В сентябре в Новосибирске пройдут выборы в региональное заксобрания и местные органы власти, а в Томске — в городскую думу. При этом в обоих городах, уточняет издание, избирком зарегистрировал независимых кандидатов, которых в том числе поддерживают местные штабы Навального.

Навальный пил черный чай в кофейне аэропорта Томска, там проводят внутреннюю проверку. Владелец кофейни сообщил «Интерфаксу», что выяснит все обстоятельства и изучит записи с камер наблюдения. В больницу, где находится Навальный, вызвали полицию, сообщилаЯрмыш. По данным «НГС-Омск», в больницу приехали сотрудники полиции и ФСБ.

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