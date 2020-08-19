Министерство обороны Азербайджана ответило бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну.

Как говорится в сообщении пресс-службы министерства, на сегодняшней пресс-конференции бывший президент Армении Серж Саргсян, говоря об апрельских боях 2016 года, сделал бредовое заявление о том, что будто бы в составе азербайджанской армии есть военные инструкторы из Турции и Израиля: «Известно, что именно в Вооруженных силах Армении из-за нехватки призывников и резервистов широко практикуется использование иностранных наемников.

Неудивительно, что Серж Саргсян, который через 4 года отчасти пришел в себя от удара, полученного в результате апрельских боев, делает такие бредовые заявления, чтобы оправдаться. К этому вынудили Сержа Саргсяна с одной стороны, последствия поражения армянской армии в этих боях, а с другой стороны, призыв парламентской комиссии определить причины и виновников этих неудач и сурово наказать их.

Заявляем, что на сегодняшний день азербайджанская армия укомплектована профессиональными военнослужащими, прошедшими подготовку в самых престижных военных учебных заведениях мира и оснащена самым современным вооружением и военной техникой.

Ложные и смехотворные высказывания Сержа Саргсяна – это неудачная попытка восстановить утраченный авторитет перед своими сторонниками, армянской общественностью, и в частности, повлиять на решения, которые примет парламентская комиссия. Армянский народ должен знать, что виновниками позорного поражения армянской армии в апрельских боях были именно Серж Саргсян и его военно-политический режим.

Еще раз заявляем о том, что азербайджанская армия, которая решительно пресекла военную авантюру, совершенную нынешними властями Армении на армяно-азербайджанской государственной границе в направлении Товузского района, способна и в дальнейшем пресечь любые провокации врага».

Minval.az