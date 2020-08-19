Президент Беларуси Александр Лукашенко провел новую телефонную беседу с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт, сообщает Sputnik Беларусь.

По ее словам, главы государств координируют свои действия в рамках союзных соглашений, в том числе по линии ОДКБ.

«Сейчас идут консультации президентов Беларуси и России, главы государств координируют свои действия, в первую очередь в рамках заключенных договоров — это и Союзное государство и ОДКБ», — сказала Эйсмонт в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, телефонных разговоров было несколько, один из них состоялся сегодня.

Она отметила также, что Александр Лукашенко попросил российского лидера передать канцлеру ФРГ Ангеле Меркель просьбу не вмешиваться в дела Беларуси.

«Главное, чего мы хотим, чтобы Запад не поддерживал тех, кто дестабилизирует ситуацию в Беларуси. Исходя из этого, президент нашей страны попросил своего российского коллегу передать госпоже Меркель, чтобы Германия, да и вся Западная Европа не вмешивались во внутренние дела Беларуси, как это происходит сейчас», — добавила она.

Minval.az