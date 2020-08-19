Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался по поводу последних контактов российского президента Владимира Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко. Песков назвал нормальным, когда главы государств постоянно поддерживают контакт на фоне событий в Беларуси.

«Это совершенно нормально, когда главы двух государств находятся в процессе постоянного, регулярного обмена мнениями на фоне таких ситуаций, которые сейчас разворачиваются в Беларуси», – цитирует Пескова РИА Новости.

Что касается самой обстановки в соседней стране, пресс-секретарь президента РФ отметил, что Кремль констатирует попытки вмешательства во внутренние дела Беларуси извне.

«Беларусь – это наше Союзное государство и братская нам страна, и белорусский народ – братский нам народ. Мы относимся ко всему, что происходит в Беларуси, как к внутреннему делу этой страны», – отметил Песков.

В Кремле отмечают, что в Беларуси должны быть созданы все условия для удержания ситуации в рамках правового поля.

«Мы с сожалением констатируем, что попытки такого вмешательства, непосредственного вмешательства, к сожалению, имеют место, – сказал Песков. – Сами считаем такое вмешательство недопустимым».

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