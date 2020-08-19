Муфтият Дагестана выпустил фетву (решение по какому-либо вопросу, выносимое муфтием, факихом или алимом, основанное на принципах ислама и на прецедентах мусульманской юридической практики), в которой говорится о том, что женское обрезание категорически запрещено в исламе и не имеет к нему никакого отношения, пишет Лента.ру

Соответствующее сообщение появилось на сайте Духовного управления мусульман республики.

«Необходимо указать на то, что женское обрезание, о котором говорят исламские богословы, не подразумевает ни клиторидэктомию (операция по удалению клитора, частично или полностью, ни удаление больших или малых половых губ, и тем более инфибуляцию (операция по зашиванию влагалища с целью обеспечения целомудрия женщины). Относить вышеперечисленные процедуры к исламу неприемлемо», — сказали в муфтияте.

В муфтияте указали, что у женщин разрешается только удаление лишней кожи вокруг клитора (худэктомия). При этом повреждение клитора не допускается, а операцию должен проводить компетентный специалист.

«Делается это в том случае, если у женщины есть лишняя кожа вокруг клитора, иначе женщина уже считается обрезанной», — отмечается в фетве.

Муфтият Дагестана в последнее время оказался под серьезным давлением, что в конце концов и вынудило его прояснить свою позицию, предположил в беседе с «Лентой.ру» ученый-кавказовед, антрополог и старший научный сотрудник МГИМО Ахмед Ярлыкапов. По его словам, рано говорить о том, возымеет ли фетва какое-то действие.

В принципе, люди могут к этому прислушаться, — сказал он. — Но фетва — это такая вещь… У мусульман могут быть разные авторитеты. Духовное управление мусульман [Дагестана] — это авторитет для части верующих. Для другой части оно не авторитет. У людей могут быть другие лидеры, которые могут издавать другие фетвы.

Издание отмечает, что некоторые народы в Дагестане до сих пор практикуют обрезание девочек. Нередко вместо худэктомии делаются надрезы на половых органах, иногда удаляется головка клитора. Часть мусульман объясняют необходимость этой процедуры стремлением к целомудрию, а также необходимостью «успокоить женскую прыть». Об этом, в частности, говорил член президентского Совета по взаимодействию с религиозными объединениями и глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев, который отмечал, что обрезание надо сделать всем женщинам на земле, чтобы искоренить разврат и «сексуальность уменьшилась».

Заместитель имама Центральной Джума-мечети Махачкалы Магомед Курбандибиров говорил, что процедура якобы не считается насилием в исламе и призвана помочь мусульманкам контролировать себя после совершеннолетия.

Minval.az