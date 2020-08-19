В Кремле считают, что потребности в оказании помощи Белоруссии в рамках ОДКБ нет, белорусское руководство само об этом говорило, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается Договора о коллективной безопасности, Договора о Союзном государстве, там действительно ряд обязательств сторон предусмотрен по взаимопомощи. Но вы знаете, что сейчас нет такой потребности, и собственно и белорусское руководство, оно само признало, что такой потребности нет», — сказал он журналистам.

На просьбу прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что к границе с Белоруссией направляются колонны российской военной техники, Песков сказал, что «российская военная техника, она находится на всей территории Российской Федерации, поэтому здесь нечего комментировать».

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