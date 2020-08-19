Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов еще раз подтвердил свою позицию относительно незаконности создания в стране тех или иных альтернативных органов, направленных на захват власти, передает корреспондент БЕЛТА.

«Я уже об этом говорил: создана так называемая черная сотня для приема, передачи власти. Так называемый штаб оппозиции. Что удивительно, там уже выстроились в очереди и делят портфели. Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим», — сказал он.

«Хочу повторно напомнить: создание альтернативных, параллельных и прочих органов, тех же «сотен» с целью захвата власти карается законом», — подчеркнул глава государства.

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