Пограничные службы Беларуси не пустили в республику иностранных журналистов, которые пытались въехать под видом туристов, сообщает Sputnik Беларусь.

Как отмечается, у корреспондентов разных телерадиовещательных компаний обнаружили удостоверения и профессиональную аппаратуру. Однако у них не было аккредитации, позволяющей осуществлять журналистскую деятельность на территории страны.

Ранее официальный представитель ГПК Антон Бычковский заявлял, что иностранцам отказывают во въезде, если они не могут или затрудняются ответить на вопросы о целях своего визита в Беларусь и другие дополнительные вопросы.

Minval.az