В Беларуси на помощь протестующим собрали 3,7 миллиона долларов — пожертвования сделали более 21 тысячи человек, сообщает TUT.BY.

При этом работникам бастующих предприятий, которые могут финансово пострадать из-за невыхода на работу, собрали больше 1,1 млн долларов, а пострадавшим от насилия со стороны силовиков собрали еще 2,6 млн долларов.

Предусмотрено, что первыми получат финансовую поддержку МТЗ, МЗКТ и Гродно Азот.

Глав других организованных заводских стачкомов просят «срочно обратиться для получения солидарной помощи от народа Беларуси».

«Сегодня как никогда важно поддержать каждого, кто лишился работы из-за своих убеждений, и протянуть руку солидарности с теми, кто хочет жить в свободной и демократической Беларуси», — заявили организаторы сбора денег.

Minval.az