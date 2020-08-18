Руководитель Жодинского телеканала Эльшад Акберов отстранен от занимаемой должности после трансляции по телеканалу видео с насильственными разгонами акций протеста.

«Акберов отстранен от должности директора по причине трансляции видео с насильственными разгонами пикетов и мнения иностранных политологов о ситуации в Беларуси», — говорится в протоколе общего собрания участников ООО «Телевизионный Жодинский телеканал».

В протоколе указано, что на собрании присутствовали два человека, в руках которых находится уставной фонд ООО. Единогласным решением они постановили отстранить Акберова от работы, а также прекратить вещание телеканала и всех социальных сетей от имени ООО «Телевизионный Жодинский телеканал».

Глава Жодинского райисполкома Дмитрий Заблоцкий после угрозы забастовки на БелАЗе в четверг встречался с коллективом предприятия и горожанами. Однако результаты встречи собравшихся не удовлетворили и протесты в городе продолжились. Одним из требований протестующих было вывести из города ОМОН и других «людей в форме», которые, как рассказывал гражданам мэр, призваны исключительно охранять СИЗО, находящееся при тюрьме в городе Жодино.

Minval.az