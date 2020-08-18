В Беларуси по состоянию на 18 августа зарегистрированы 69 тыс. 673 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.

Прирост за последние сутки составил 84 случая против 73 за предыдущие сутки.

«За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 617 (на 17 августа — 613) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», — проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 18 августа выздоровели и выписаны 67 тыс. 339 пациентов (на 17 августа — 67 тыс. 149), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 190 человек.

По данным Минздрава, всего проведено 1 млн 429 тыс. 532 теста на коронавирусную инфекцию (на 17 августа — 1 млн 426 тыс. 766).

Minval.az