Чрезмерное употребление яблок небезопасно для людей с ожирением и сахарным диабетом, так как в них содержится фруктоза, которая превращается в сахарозу, рассказала врач-эндокринолог Залина Гусова.

Кроме того, по словам специалиста, одно среднее яблоко приравнивается к съеденному куску хлеба толщиной в сантиметр.

«На самом деле яблоки — это достаточно калорийные продукты, поскольку в них содержится фруктоза, которая, проходя оборот через печень, превращается в сахарозу. Так что избыточное потребление яблок нежелательно для людей с сахарным диабетом и с ожирением», — рассказала Гусова «РИА Новости» во вторник, 18 августа.

По словам врача, очень полезна кожура яблок, в которой содержатся фитохимические вещества, обладающие противовоспалительным действием, а также пектин, улучшающий пищеварение. Кроме того, содержащиеся в яблоках микроэлементы и витамины помогут поддерживать кожу, ногти и волосы в хорошем состоянии.

Однако главным достоинством яблок является большое содержание железа, которое необходимо для кроветворения, поддержания необходимого количества эритроцитов, а также красной части крови, которая переносит кислород и питает органы и ткани.

«Так что это профилактика кислородного голодания, гипоксии, что очень важно для людей, страдающих бронхолегочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями», — подчеркнула Гусова.

В свою очередь, диетолог Алексей Калинчев посоветовал избегать фруктовых соков из-за высокого гликемического индекса — относительного показателя влияния углеводов на изменение уровня сахара в крови.

Также специалист отметил, что запеченные яблоки разрушенной клетчаткой не вызывают обострения хронических гастритов.

«Кислые яблоки опасны осложнениями в виде обострения хронического гастрита. Также они разрушают эмаль за счет кислот. А вообще в день обычно рекомендуется съедать два–четыре яблока за несколько приемов пищи. Но после еды, не натощак!» — подчеркнул диетолог.

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