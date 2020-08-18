Агентство гражданской авиации Грузии, учитывая ситуацию с распространением коронавируса COVID-19 в стране и мире, продлило до 30 сентября ограничение на выполнение международных регулярных авиарейсов, которые планировалось поэтапно возобновить с 1 сентября.

«Ограничения на осуществление международного регулярного воздушного сообщения продлены и будут действовать до 30 сентября 2020 года включительно», — говорится в информации ведомства, распространенном в понедельник.

При этом отмечается, что в соответствии с поправкой, внесенной в постановление правительства Грузии №322 «О введении правил изоляции и карантина», ограничение на регулярное авиасообщение не распространяется на прямые международные рейсы между Тбилисским международным аэропортом и следующими аэропортами: Мюнхен (Германия), Париж (Франция) и Рига (Латвия).

«Соответственно, если эпидемиологическая ситуация в Грузии и перечисленных странах не ухудшится, регулярные рейсы авиакомпаний Lufthansa, AirFrance и airBaltic будут продолжаться согласно установленным графикам», — отмечается в сообщении.

Решение о постепенном восстановлении регулярного воздушного движения на других направлениях будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации. «В связи со сложной ситуацией для авиационного сектора в условиях пандемии COVID-19 и глобальных, периодически меняющихся решений о пограничных и пассажирских ограничениях, мы снова призываем граждан и пассажиров воздерживаться от покупки билетов на несертифицированные направления / рейсы», — заявляет агентство.

Minval.az