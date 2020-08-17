Руководитель штаба Светланы Тихановской Мария Мороз опубликовала обращение, в котором призвала граждан Беларуси участвовать в забастовках. Она заявила, что белорусам надо «помочь уходящей власти осознать, что возврата назад не будет».

«Им понятен только язык силы и конкретного экономического ущерба. Значит нам придется показать, что мы готовы нанести им его. Чтобы жить в дворцах и миллионных коттеджах, им нужны деньги. Чтобы свозить автобусами на провластный митинг людей из райцентров, им нужны деньги. Чтобы оплачивать ОМОН, им нужны деньги. В конце концов мы должны показать им, что не будем больше оплачивать все это из своего кармана», — заявила Мороз.

Minval.az