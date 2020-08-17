Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что новые выборы в стране возможны, но только после того, как появится новая Конституция республики. Об этом сообщает РИА Новостисо ссылкой на телетрансляцию телеканала «Беларусь 24», который показал встречу президента с работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ).

«Будет так, мужики. Нам надо принять новую конституцию, что вы и хотели, и даже альтернативщики не были против», — цитирует его агентство. Также он упомянул, что в таком случае готов разделить свои полномочия.

Однако ранее на той же встрече с рабочими МЗКТ Лукашенко заявлял, что ни за что не допустит проведения в стране новых президентских выборов. «Пока вы меня не убьете, других выборов не будет», — сказал он.

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