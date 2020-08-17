«Между Азербайджаном и Грузией существуют дружеские отношения и стратегическое партнерство. Наши связи являются одной из самых успешных моделей добрососедства и могут быть примером для других стран. Территориальная целостность обеих стран нарушена, они поддерживают территориальную целостность друг друга».

Об этом заявил помощник президента Хикмет Гаджиев, комментируя азербайджано-грузинских отношения.

Азербайджан и Грузия, напомнил он, являются активными участниками крупных энергетических и транспортных проектов, успешно осуществляемых в регионе и за его пределами.

«Мы ожидаем сдачу в эксплуатацию до конца года Южного газового коридора. Азербайджанские компании являются крупными налогоплательщиками в Грузии. У наших компаний имеется ряд новых предложений по еще большему развитию экономического сотрудничества.

Между властями Азербайджана и Грузии налажен конструктивный диалог, опирающийся на доверие. Мы можем открыто обсуждать любые вопросы. Мы высоко ценим то, что на днях официальный Тбилиси не позволил провести транзитом через территорию Грузии оружие в Армению. Власти Азербайджана и Грузии настроены в дальнейшем еще более углублять отношения», – приводит его слова АПА.

Minval.az